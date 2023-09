Réhabilitation du mémorial Farhat Hached : Précisions de l’UGTT

Lors de sa visite impromptue à Mégrine dimanche dernier, le président de la République a eu un échange avec la déléguée de la ville, l’incitant notamment à restaurer le mémorial du syndicaliste Farhat Hached. Il a souligné que ce monument représente une partie intégrante de la mémoire collective de la Tunisie.

En réponse, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réagi dans un communiqué en date du mardi 26 septembre 2023. Elle a rappelé que l’espace en question appartient à la centrale syndicale et qu’une équipe a été désignée pour travailler sur sa réhabilitation, afin qu’il rende hommage au syndicaliste martyr Farhat Hached.

Cependant, l’UGTT a mis en avant les difficultés juridiques et urbanistiques auxquelles l’équipe dédiée au projet a été confrontée. Notamment, l’emplacement de l’espace le long d’une autoroute très fréquentée entre le port de Radès et la route menant à l’A1, la proximité d’un cimetière appartenant à un pays étranger, et la restriction de construction imposée par le Code de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. La centrale syndicale a précisé qu’en raison de ces entraves légales, le projet a dû être retardé.

Elle a affirmé que le lancement du projet est prévu dès la fin des travaux du nouveau siège de la place Mohamed Ali.

Gnetnews