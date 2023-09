Rejet des demandes de libération dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État

Les requêtes de libération des détenus politiques impliqués dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État ont été rejetées le jeudi 21 septembre 2023, comme l’a annoncé Dalila Ben Mbarek Msaddek, sœur de Jaouhar Ben Mbarek et membre du comité de défense, qui est également avocate. En outre, elle a précisé que le recours déposé contre la prolongation de la détention a également été rejeté.

La chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Tunis avait examiné en matinée le recours déposé par le comité de défense contre la décision du juge d’instruction de prolonger la détention provisoire des détenus politiques.

Parallèlement à cette audience, les familles et les partisans des prisonniers avaient organisé un sit-in devant la Cour d’appel de Tunis le même jour. Munis de ruban adhésif scellant leurs bouches et de pancartes, les proches des détenus politiques avaient dénoncé l’injustice commise et réclamé leur libération.

Gnetnews