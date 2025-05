Rencontre Ã  Tunis entre le ministre Mohamed Ali Nafti et la directrice gÃ©nÃ©rale de lâ€™OIM autour des questions migratoires

Rencontre à Tunis entre le ministre Mohamed Ali Nafti et la directrice générale de l’OIM autour des questions migratoires

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi 5 mai 2025, Mme Amy Pope, directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en visite de travail en Tunisie les 5 et 6 mai. Cette rencontre a donné lieu à une séance de travail consacrée à l’évaluation de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre du programme de retour volontaire des migrants en situation irrégulière.

Selon le ministère, ce programme a connu une progression notable cette année, avec une augmentation du nombre de bénéficiaires par rapport à la période précédente. Le ministre a réaffirmé à cette occasion la position constante de la Tunisie : le pays refuse d’être une zone de transit ou d’accueil pour les migrants en situation irrégulière. Il a tenu à rappeler l’engagement de longue date de la Tunisie en faveur de la coopération africaine, à travers l’ouverture de ses universités et institutions de formation professionnelle aux ressortissants du continent, ainsi que sa participation aux efforts d’intégration régionale.

Mohamed Ali Nafti a également insisté sur la nécessité de renforcer l’appui international au programme de retour volontaire, soulignant son ancrage dans le respect des droits humains et des principes éthiques. Il a réitéré l’engagement de la Tunisie à faciliter le retour des migrants vers leurs pays d’origine dans des conditions dignes.

De son côté, Mme Amy Pope a salué les efforts fournis par la Tunisie et les résultats obtenus dans le cadre de la coopération avec l’OIM. Elle a mis en avant l’évolution de ce partenariat, qui s’est élargi à d’autres volets, comme la promotion des voies légales de migration et la valorisation du rôle de la diaspora dans l’économie nationale. La directrice générale a cité en exemple le programme MOBi-TRE, présenté comme un modèle régional et international.

Mme Pope a enfin exprimé son soutien à l’approche tunisienne en matière de gouvernance migratoire, qui allie lutte contre la traite des êtres humains et respect des droits fondamentaux.