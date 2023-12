Rencontre Ammar/Lavrov: Le coopération bilatérale au cœur des discussions

Ce jeudi 21 décembre, le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a accueilli au siège du Ministère son homologue russe, Sergueï Lavrov. Cette rencontre fait suite à une invitation officielle du Ministre tunisien, marquant la visite de travail du Ministre russe en Tunisie les 20 et 21 décembre.

D’après un communiqué du département, la séance de travail a été l’occasion de passer en revue l’évolution de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Fédération de Russie. Les discussions ont englobé divers domaines tels que l’économie, la science et la technologie. L’importance de revitaliser les relations bilatérales, d’intensifier les consultations politiques et d’élargir les domaines de coopération a été soulignée.

Dans le cadre de cette rencontre, les Ministres ont convenu de la tenue de la huitième session de la Commission mixte tuniso-russe à Moscou au cours du premier trimestre 2024. Cette étape cruciale vise à renforcer davantage les relations bilatérales et à actualiser le cadre juridique qui les régit. Les échanges commerciaux, notamment l’approvisionnement de la Tunisie en céréales, engrais et matières énergétiques, ont également été abordés.

Un moment significatif de la réunion a été l’annonce de l’accord entre les deux pays pour émettre conjointement, en 2024, un timbre-poste illustrant une facette des œuvres du peintre russe Alexandre Rubtsov. Cet artiste, ayant passé une grande partie de sa vie en Tunisie, a laissé un héritage artistique reflétant la richesse historique et culturelle du pays.

La rencontre a également abordé des questions régionales et internationales. Le Ministre Ammar a réitéré la position ferme de la Tunisie concernant l’agression subie par le peuple palestinien, appelant à la cessation immédiate de cette agression brutale, à une aide humanitaire urgente et adéquate, et à la fin du siège dans la Bande de Gaza et dans tous les territoires palestiniens. Le Ministre russe a quant à lui plaidé pour la fin des combats et la recherche d’une solution politique à la question palestinienne.

En outre, les deux Ministres ont échangé leurs points de vue sur les défis majeurs auxquels est confronté le système de gouvernance internationale. Ils ont souligné la nécessité de le réformer pour le rendre plus démocratique, juste et équilibré, assurant ainsi durablement la sécurité, la paix et le développement dans le monde.

Gnetnews