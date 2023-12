Rencontre diplomatique entre Nabil Ammar et son homologue algérien à Oran

A l’occasion de sa participation au Séminaire de haut niveau sur le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique, qui se tient actuellement à Oran, en Algérie, M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a tenu des entretiens fructueux avec son homologue algérien, M. Ahmed Attaf, le 17 décembre 2023.

Au début de la réunion, le Ministre Nabil Ammar a transmis les salutations du Président de la République tunisienne à son homologue algérien, le Président Abdelmajid Tebboune, tout en exprimant des vœux sincères pour davantage de développement et de prospérité pour l’Algérie, pays frère. Il a également félicité l’Algérie pour l’organisation exceptionnelle du forum et le bon déroulement de ses travaux.

Par la suite, les deux Ministres ont examiné la dynamique positive et les progrès continus caractérisant les relations entre la Tunisie et l’Algérie, se réjouissant des résultats de la 22e session de la Haute Commission Mixte tenue à Alger du 2 au 4 octobre 2023. Ils ont souligné l’importance de mettre en place des mécanismes concrets pour concrétiser les actions convenues.

La réunion a également été l’occasion d’aborder les récents développements régionaux et internationaux, en mettant particulièrement l’accent sur la question palestinienne et la guerre en cours à Gaza. Les deux Ministres ont échangé leurs points de vue sur les agressions en cours de l’entité sioniste contre le peuple palestinien, dénonçant la politique génocidaire systématique visant spécifiquement les femmes et les enfants de Gaza. Cette rencontre diplomatique reflète l’engagement des deux pays à discuter des questions régionales cruciales et à renforcer leur coopération bilatérale.

Gnetnews