Rencontre entre Kaïs Saïed et Nabil Ammar: Discussions sur la diplomatie et la représentation de la Tunisie à l’étranger

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli ce vendredi 30 juin 2023, au palais de Carthage, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger.

Selon la présidence de la République, la discussion a porté sur les futures activités diplomatiques et les critères de sélection des représentants de la Tunisie à l’étranger. Dans ce cadre, le président a insisté sur l’importance que ces représentants assument leurs responsabilités et rendent compte régulièrement de leurs réalisations. Cette exigence concerne non seulement les chefs de mission diplomatique permanente et consulaire, mais également tous les membres des délégations à l’étranger.

Le président de la République a également souligné le principe de la souveraineté de l’État tunisien et les valeurs fondamentales de la diplomatie tunisienne. Il a rappelé le préambule de la Constitution du 25 juillet 2022, affirmant que le peuple tunisien rejette toute alliance étrangère et toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. Selon lui, la politique étrangère de la Tunisie découle des choix du peuple et non des prétendus gardiens qui voudraient lui dicter sa conduite.

Par ailleurs, le président de la République a réitéré sa condamnation de la profanation du Saint Coran, qualifiant cet acte criminel de provocation envers les sentiments des musulmans et de violation de la sainteté de leurs croyances. Il a déploré le choix de ce moment précis, alors que les musulmans célèbrent l’Aïd al-Adha, considérant que cela encourage le terrorisme au nom d’une prétendue liberté et alimente l’extrémisme. Selon lui, prétendre ensuite combattre la haine et les conflits religieux est une tromperie, comme le dit le verset coranique : « Ils trompent Allah et ceux qui croient, et ils ne trompent qu’eux-mêmes, sans s’en rendre compte. »

