Rencontre entre le gouvernement et l’UGTT: SMIG, pouvoir d’achat, énergies renouvelables…

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a supervisé ce vendredi 15 avril 2022, à la Kasbah, une rencontre entre les membres du gouvernement et les membres du bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail présidée par le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

Dans un premier temps, Najla Bouden a salué le rôle national de l’Union générale tunisienne du travail et les efforts qu’elle déploie pour défendre les droits des Tunisiens, assurer un climat social et économique approprié et préserver les acquis de l’État national moderne.

Elle a également souligné la nécessité de trouver des solutions efficaces pour surmonter les difficultés économiques auxquelles fait face la Tunisie ces dernières années, en construisant une méthodologie de travail participative basée sur la confiance mutuelle.

Bouden a exprimé son souci de redonner à l’Etat son rôle social d’Etat parrain qui garantit son soutien aux citoyens tunisiens et garantit les droits des salariés, des chômeurs et des personnes les plus vulnérables sans discrimination.

La locataire de la Kasbah a renouvelé l’engagement de toute l’équipe gouvernementale concernant tous les accords et engagements qui ont été conclus avec l’UGTT, et que l’entrée en vigueur de ces accords sera négociée. « Le gouvernement fera tous les efforts possibles pour activer ces des accords selon les priorités et en fonction de la réponse aux aspirations et attentes des Tunisiens et aux revendications sociales d’une part, et à la situation économique du pays d’autre part », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Tabboubi, a estimé que cette rencontre représente une occasion d’échanger les points de vue, de faire converger les visions en cette période de crise. Le chef de file syndical a notamment évoquer les solutions afin de faire face à l’augmentation des prix pour préserver le pouvoir d’achat des Tunisiens.

Ainsi, cette réunion a permis aux deux parties de se mettre d’accord sur les pionts suivant:

-Réactiver le dialogue d’une manière plus efficace à travers la révision de la circulaire 20, afin d’apporter une dynamique sociale au dialogue.

-Reprise du mécanisme du dialogue 5+5 réunissant des membres du gouvernement et du bureau exécutif de l’UGTT à partir de la semaine prochaine.

-Poursuivre le dialogue et accélérer la mise en place du nouveau projet de loi concernant la fonction publique et le secteur public.

-Résoudre les problématiques liées au raccordement des énergies renouvelables afin qu’elles constituent un appui à la STEG

-Œuvrer conjointement pour ajuster le pouvoir d’achat des Tunisiens et le SMIG.

