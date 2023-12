Rencontre entre le président Kaïs Saïed et le ministre russe des Affaires Étrangères, Sergueï Lavrov

Le Président de la République, Kais Saied, a accueilli ce matin au Palais de Carthage le Ministre russe des Affaires Étrangères, Sergueï Lavrov. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont examiné divers aspects des relations historiques qui unissent la Tunisie et la Russie, soulignant l’engagement de la Tunisie à renforcer davantage les liens d’amitié solides et la coopération fructueuse entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des céréales, de l’énergie, du tourisme, de la coopération culturelle, scientifique et des échanges étudiants.

Le Président a rappelé l’engagement indéfectible de la Tunisie aux côtés du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et établir son État indépendant, avec Jérusalem comme capitale. Il a appelé la communauté internationale à jouer son rôle pour mettre fin aux attaques quotidiennes inhumaines contre le peuple palestinien.

De son côté, Sergueï Lavrov a transmis les salutations du Président russe, Vladimir Poutine, au Président tunisien et a salué les réformes en cours en Tunisie à plusieurs niveaux. Il a exprimé la volonté totale de la Russie de renforcer davantage ses relations étroites avec la Tunisie dans plusieurs domaines tels que les céréales, l’énergie, la santé, l’enseignement supérieur, la coopération culturelle, les technologies modernes et l’espace. Il a également manifesté la disposition de la Russie à développer davantage les échanges commerciaux, en prévision de la prochaine réunion de la commission mixte prévue l’année prochaine.

Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger des points de vue sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun.

