Rencontre nationale de l’eau : Appels à une politique souveraine et durable en Tunisie

Lors de la première édition de la Rencontre nationale de l’eau, qui s’est tenue à Hammamet du 25 au 28 avril 2024, les participants ont insisté sur la nécessité de préserver la souveraineté nationale en matière de gestion de l’eau et de mettre en œuvre un programme national souverain. L’Association Nomad 08, organisatrice de l’événement, a publié ces conclusions dans une déclaration finale le mercredi 29 mai 2024.

Les discussions ont mis en avant l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau et ont recommandé une révision du modèle agricole actuel, trop dépendant de l’irrigation intensive. Les participants ont également souligné l’importance de concevoir un nouveau Code des eaux, adapté à la réalité hydrique du pays, et d’activer le rôle des structures de contrôle du secteur de l’eau. Ils ont insisté sur la nécessité d’évaluer la conformité des entreprises d’embouteillage aux normes légales et sanitaires et de réviser le financement agricole pour soutenir l’utilisation de techniques économes en eau.

Parmi les recommandations, figure l’exigence de garantir une justice dans la qualité de l’eau distribuée par la Sonede à travers le pays. La création d’une société dédiée à l’exploitation et à la distribution de l’eau dans les zones rurales, en remplacement des groupements de développement agricoles, a également été préconisée. Un système de liaison entre l’eau et l’énergie (NEXUS) a été proposé pour tirer parti des ressources énergétiques nationales.

Les participants ont également appelé à la création d’une structure indépendante du ministère de l’Agriculture pour la gestion des ressources en eau et à l’arrêt des investissements dans l’eau minérale, surtout dans les zones rurales, afin de préserver les ressources hydriques.

En outre, ils ont annoncé la formation d’un conseil scientifique pour l’Observatoire Tunisien de l’Eau, dont la première réunion est prévue pour le 26 juin 2024.

La déclaration finale de la rencontre a critiqué la gestion actuelle de l’eau en Tunisie, attribuant la pénurie d’eau à l’échec des politiques publiques et aux choix économiques depuis 1956. Les participants ont dénoncé l’absence de vision nationale pour une adaptation proactive aux changements climatiques et la poursuite de l’épuisement des ressources en eau par les secteurs agricoles et industriels à faible valeur ajoutée et polluants. La vétusté des infrastructures hydrauliques, due à la décentralisation des institutions publiques de services, a également été pointée du doigt.

Cette première édition de la Rencontre nationale de l’eau a été organisée par l’Association Nomad 08 et l’Observatoire Tunisien de l’Eau, créés pour défendre le droit d’accès à l’eau pour tous les Tunisiens.

