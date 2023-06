Rencontre Saïed/Meloni: « Le FMI est semblable à un médecin qui prescrit des médicaments qui ne guérissent pas et qui n’apportent aucun soulagement »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 6 juin 2023, au palais de Carthage, Georgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien.

Saïed a souligné l’amitié et la coopération étroite entre les deux pays, rappelant plusieurs étapes historiques témoignant de la proximité entre les deux peuples.

Selon un communiqué de la présidence, la rencontre a abordé plusieurs sujets, notamment la question de l’immigration illégale, mais qui est en réalité une migration inhumaine. Le président de la République a expliqué que la Tunisie supporte de nombreuses charges car elle n’est plus seulement un point de passage, mais aussi une destination pour de nombreux migrants qui cherchent à s’y installer illégalement. « Certains d’entre eux créent des écoles et des garderies en dehors de tout cadre légal, ce qui est inacceptable. L’État est le seul à monopoliser la législation et son application, et cette législation s’applique à tous sans exception », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a souligné que ce phénomène, qui s’aggrave chaque jour, ne peut être abordé que de manière collective. Il a donc appelé à une solution commune dans le cadre d’un sommet regroupant tous les pays concernés, que ce soit au sud de la Méditerranée, au sud du Sahara ou au nord de la Méditerranée. « Toutes les routes ne mènent plus seulement à Rome, mais aussi à Tunis, ce qui est une situation anormale, tant pour la Tunisie que pour les pays vers lesquels ces migrants affluent », a indiqué Kaïs Saïed.

Le président de la République a insisté sur le fait que la solution ne peut pas être uniquement sécuritaire, car « la sécurité est chargée de lutter contre toutes sortes de crimes, mais elle n’est pas l’outil pour éliminer la misère et la privation ». Il a souligné à nouveau la nécessité de traiter collectivement les causes pour « semer l’espoir dans l’esprit des migrants afin qu’ils ne quittent pas leur pays, en travaillant intensivement sur les plans économiques et sociaux pour éliminer le désespoir et y substituer l’espoir ».

Quant aux négociations avec le Fonds monétaire international, le président de la République a réaffirmé son refus de tout « diktat », soulignant que ceux qui proposent des recettes toutes faites ressemblent à un médecin qui prescrit un médicament avant de diagnostiquer la maladie. « Ceci est semblable à un médecin qui prescrit des médicaments qui ne guérissent pas et qui n’apportent aucun soulagement, mais au contraire, la situation explosera, touchant non seulement la paix civile en Tunisie, mais aussi toute la région sans exception », a-t-il encore fait savoir.

Lors de cette réunion, le président Saïed a soulevé la question de l’annulation de la dette qui pèse sur l’État tunisien et sa transformation en projets de développement spécifiques.

Gnetnews