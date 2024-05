Renforcement de la coopÃ©ration entre la Tunisie et la Palestine dans le secteur des transports

Renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Palestine dans le secteur des transports

En marge de sa participation à la troisième édition du forum « Future Aviation Forum 2024 » qui se tient à Riyad du 20 au 22 mai 2024, Mme Sarra Zaâfrani Zenzeri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat et chargée de la gestion du ministère des Transports, a rencontré M. Assem Salem, ministre des Transports et des Communications de l’État de Palestine.

Au cours de cette rencontre, Mme Zaâfrani Zenzeri a réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne et au peuple palestinien dans sa lutte pour la récupération de ses terres et l’établissement de son État indépendant, avec Jérusalem pour capitale.

En présence de l’ambassadeur de Tunisie en Arabie Saoudite, M. Hichem Fourati, et du directeur général de l’Aviation civile, M. Hédi Charfadi, la ministre tunisienne a exprimé la disposition de la Tunisie à offrir l’aide nécessaire à l’État palestinien. Cette aide comprend un soutien et un échange d’expertises visant à contribuer à la mise en œuvre des programmes de reconstruction de la Palestine, au développement d’un système de transport propre et durable sous toutes ses formes, ainsi qu’à l’effacement des impacts de l’agression et à la réalisation du développement et du soutien à l’économie palestinienne.

Gnetnews