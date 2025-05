Renforcement de l’accÃ¨s aux soins en Tunisie : Partenariat entre le ministÃ¨re de la SantÃ© et Qatar Charity

Renforcement de l’accès aux soins en Tunisie : Partenariat entre le ministère de la Santé et Qatar Charity

Le ministère de la Santé tunisien a signé, lundi 5 mai 2025, une nouvelle convention de partenariat avec l’ONG Qatar Charity, dans le but de renforcer l’accès aux soins dans les régions les plus défavorisées du pays. La cérémonie de signature s’est tenue en présence du ministre de la Santé, Dr. Mustapha Ferjani, de l’ambassadeur du Qatar en Tunisie, M. Saad Zayed Bin Saeed Rached Al Khmayt Al Khayarin, ainsi que du directeur exécutif de Qatar Charity en Tunisie, M. Youssef Al-Kuwari.

Cette convention prévoit l’acquisition et l’équipement de structures sanitaires mobiles et prêtes à l’emploi, destinées aux zones prioritaires. Le montant de cette contribution dépasse les 3,5 millions de riyals qataris (environ 2,5 millions de dinars tunisiens), avec un objectif affirmé : faire de la santé un droit accessible à tous les citoyens, sans distinction géographique.

Le ministre de la Santé a salué cette initiative comme un témoignage fort des liens fraternels entre la Tunisie et le Qatar, et comme la preuve concrète qu’une coopération sincère peut améliorer de manière tangible la vie des populations les plus vulnérables.

Gnetnews