Renforcement des liens sécuritaires entre la Tunisie et le Japon

Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a accueilli ce 5 décembre 2023, au siège du Ministère, M. Akira Sugiyama, Ambassadeur chargé de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au Ministère japonais des Affaires Étrangères. M. Sugiyama préside la délégation japonaise à la troisième session du dialogue sécuritaire entre la Tunisie et le Japon, tenue aujourd’hui à Tunis.

Insistant sur les liens solides entre les deux nations, le Ministre a exprimé la volonté tunisienne de renforcer et diversifier davantage la coopération bilatérale. Cela inclut des domaines prioritaires tels que la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le dialogue franc envisagé vise à comprendre les causes profondes derrière les actes terroristes pour lutter de manière plus efficace contre ce fléau.

De son côté, le chef de la délégation japonaise s’est montré satisfait du niveau de coopération entre la Tunisie et le Japon. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement japonais de poursuivre et développer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.

Gnetnews