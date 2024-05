Renforcement des relations bilatÃ©rales : Tunisie et Irak concluent leur 17Ã¨me session de commission mixte

Renforcement des relations bilatérales : Tunisie et Irak concluent leur 17ème session de commission mixte

Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a dirigé le 12 mai 2024, les travaux de la 17ème session de la Commission Mixte Tuniso-Irakienne, tenue à Baghdad aux côtés de son homologue irakien, Dr. Fouad Hussein, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères d’Irak.

Lors de cette rencontre, M. Ammar a prononcé un discours mettant en avant les solides relations historiques entre la Tunisie et l’Irak, soulignant l’engagement du Président Kais Saïed à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Il a souligné l’importance de cette session pour dynamiser les relations fraternelles et la coopération entre les deux nations, en évaluant objectivement les progrès réalisés et en explorant de nouvelles avenues de collaboration.

Le Ministre a exprimé son optimisme quant au développement des relations économiques et commerciales, appelant à un partenariat effectif dans des secteurs prometteurs tels que la santé, l’agriculture, le tourisme, et les transports. Il a également souligné le rôle crucial du secteur privé dans la consolidation de la coopération économique.

De son côté, le Vice-Premier Ministre irakien a affirmé le soutien de son pays à la Tunisie dans sa transition démocratique, soulignant la volonté mutuelle de renforcer les liens dans divers domaines culturels, économiques et de sécurité.

À la clôture de la session, 18 accords et mémorandums d’entente ont été signés, couvrant divers aspects de la coopération bilatérale, suivis d’une conférence de presse conjointe où les deux ministres ont souligné le succès des travaux et la nécessité de mettre en œuvre les résultats obtenus.

Gnetnews