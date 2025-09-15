Rentrée scolaire : L’UTSS mobilise près de 6 millions de dinars en aides matérielles

15-09-2025

L’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a mobilisé environ 6 millions de dinars pour soutenir les familles à l’occasion de la rentrée scolaire, a annoncé Mehdi Othmani, chargé de l’exécution des programmes au sein de l’organisation.

Intervenant lundi 15 septembre 2025 sur les ondes de la radio nationale, M. Othmani a précisé que la distribution des aides se fait en fonction des niveaux de pauvreté des différentes régions.

Le responsable a ajouté que cette distribution s’opère en coordination avec les administrations régionales des affaires sociales, qui disposent de listes actualisées des familles à faibles revenus, ainsi qu’avec les autorités locales et régionales, les délégations de l’Éducation et les services régionaux de l’UTSS.

Il a invité toute famille en difficulté à se rapprocher des commissions régionales de l’Union, présentes dans toutes les gouvernorats du pays.

Des aides en nature, pas en espèces

Mehdi Othmani a rappelé que les aides de l’UTSS sont exclusivement en nature. Elles comprennent notamment 100 000 articles de vêtements et 20 000 paires de chaussures, fournis grâce à la contribution de la Douane tunisienne, dont le rôle dans le renforcement de la solidarité sociale a été salué.

Selon lui, la majeure partie du programme est financée par des fonds publics, complétée par des contributions douanières et le soutien de certaines entreprises et banques.

Gnetnews

