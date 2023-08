Tunisie/ Fournitures scolaires : Les parents en difficultÃ© face Ã  la flambÃ©e des prix !

Tunisie/ Fournitures scolaires : Les parents en difficulté face à la flambée des prix !

La rentrée scolaire est un moment emblématique de chaque année, mais pour de nombreuses familles en Tunisie, elle est aussi synonyme de défis financiers considérables. L’année 2023 ne fait pas exception, avec des préoccupations croissantes concernant le prix des fournitures scolaires et la baisse du pouvoir d’achat.

Reportage dans un hypermarché de la banlieue de Tunis.

Prix des fournitures scolaires : Des charges qui s’alourdissent

Chaque année, les familles tunisiennes sont confrontées à l’augmentation des coûts liés aux fournitures scolaires. De simples cahiers et stylos aux manuels scolaires et uniformes, les dépenses s’accumulent rapidement. L’analyse de cette tendance révèle des raisons multiples, allant de l’inflation à la fluctuation des taux de change, qui affectent la disponibilité et le coût de ces articles essentiels.

Vers cette fin du mois d’août, cet hypermarché a commencé à consacrer une grande partie de sa surface aux fournitures scolaires. Et déjà parents et enfants faisaient leurs premiers achats en vue de la rentrée scolaire.

Un petit micro-trottoir auprès de clients présents dans le rayon fournitures a montré que les prix ont augmenté de manière significative par rapport à l’année précédente. Cette hausse met une pression supplémentaire sur les familles déjà confrontées à des difficultés financières.

Un papa de deux enfants au niveau collège a bien voulu témoigner: « Je me souviens quand j’étais enfant, la rentrée scolaire était excitante. Maintenant, en tant que parent, c’est une source de préoccupation. Les frais ne cessent d’augmenter, et avec la situation économique actuelle, cela devient un fardeau encore plus lourd. Nous devons trouver des moyens de couvrir ces dépenses sans sacrifier d’autres besoins essentiels », nous dit-il.

En effet du côté des prix, c’est la flambée. Le grand cahier à spirale par exemple est proposé à 18DT, contre 15DT l’an dernier. Le magasin propose cependant quelques articles intéressants. Le petit cahier piqué de 96 pages à 1,7DT et celui de 192 pages à 3,2DT.

Pour ce qui est des petites fournitures, il faudra compter entre 15 et 23 dinars pour des feutres, entre 7 et 25DT pour des crayons de couleurs, 4,7DT pour un lot de 4 stylos à bille (soit plus d’un dinars le stylo) et enfin entre 8DT et 25DT pour un agenda.

Baisse du pouvoir d’achat : Un défi économique persistant

La baisse du pouvoir d’achat est un défi majeur pour de nombreuses familles tunisiennes. Les salaires stagnants et l’augmentation du coût de la vie ont créé une situation où les ressources financières sont plus limitées que jamais. Cette réalité a un impact direct sur la capacité des parents à faire face aux coûts de la rentrée scolaire.

Les familles doivent désormais prendre des décisions difficiles concernant leurs priorités financières, en jonglant entre les besoins de la rentrée scolaire, les factures courantes et les autres nécessités. Pour certains, cela signifie des sacrifices importants et la nécessité de repenser les habitudes de consommation.

Une cliente que nous abordons fait preuve de dépit face à la hausse importante des prix.

« Chaque année, la rentrée scolaire est une période de stress financier pour nous. Les listes de fournitures semblent ne jamais finir et se rallongent d’année en année, pour finalement se retrouver avec des cahiers qui n’ont jamais servi. Les prix augmentent constamment. Nous devons jongler entre les frais de scolarité, les fournitures, mais aussi l’étude, les vêtements…et tout cela à la sortie des vacances. Cela nous pousse à être plus créatifs dans nos choix et à prioriser nos dépenses », nous dit-elle.

Dans ce sens, elle nous explique qu’elle récupère le maximum de fournitures non utilisées de l’année précédente et n’hésite pas à faire appel à sa famille à l’étranger qui lui ramène également quelques articles nécessaires au quotidien scolaire, comme les stylos ou les feutres par exemple.

Les autorités se veulent rassurantes

Mohamed Ali Boughdiri, le ministre de l’Education a assuré qu’il n’y aura pas d’augmentation des prix des cahiers subventionnés.

Pour autant, il est à prévoir des ajustements à la hausse pour les manuels scolaires. Ces ouvrages n’ont pas subi de modifications tarifaires depuis une période considérable. Néanmoins, les autorités s’efforcent de limiter l’impact de cette augmentation, estimée à environ 5% pour les manuels. Il est expliqué que cette augmentation découle de la hausse des prix du papier sur les marchés internationaux.

Il est important de rappeler que cette année marque le retour de l’édition de ces manuels aux imprimeurs tunisiens, après une brève expérience de l’année précédente où le ministère de l’Éducation avait opté pour des imprimeurs turcs. La justification avancée était que ces derniers avaient proposé une offre plus attrayante que celle des imprimeurs tunisiens.

La rentrée scolaire 2023 en Tunisie révèle les préoccupations profondes des parents concernant les coûts associés à l’éducation de leurs enfants. Les prix en hausse des fournitures scolaires et la baisse du pouvoir d’achat ont créé un environnement difficile pour de nombreuses familles.

Autre grand défi qui attend le gouvernement, la réussite de l’année scolaire à venir avec notamment l’apaisement des tensions avec les syndicats.

Wissal Ayadi