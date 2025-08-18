RentrÃ©e universitaire 2025-2026 : PrÃ¨s de 28.500 lits disponibles dans les citÃ©s universitaires du Nord

La capacitÃ© dâ€™accueil des citÃ©s et foyers universitaires relevant du DÃ©partement des services universitaires du Nord sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã environ 28.500 lits pour lâ€™annÃ©e universitaire 2025-2026. Lâ€™annonce a Ã©tÃ© faite ce lundi 18 aoÃ»t par Chokri El Akermi, directeur des services universitaires du Nord, lors de son passage dans la matinaleÂ de la radio nationale.

Le responsable a prÃ©cisÃ© que le rÃ©seau comprend 49 citÃ©s et foyers universitaires. Face Ã la forte demande en logement, le ministÃ¨re de lâ€™Enseignement supÃ©rieur recourt Ã©galement Ã des rÃ©sidences privÃ©es pour rÃ©pondre aux besoins des Ã©tudiants.

Concernant le renouvellement de logement universitaire, El Akermi a indiquÃ© que la prioritÃ© sera accordÃ©e aux Ã©tudiantes titulaires du baccalaurÃ©at 2024.

Pour ce qui est du calendrier, le dÃ©pÃ´t des demandes de logement pour les nouveaux Ã©tudiants dÃ©butera le 20 aoÃ»t Ã minuit, avec une publication des rÃ©sultats prÃ©vue entre le 27 aoÃ»t et le 8 septembre 2025, en fonction des dates de reprise des cours dans les diffÃ©rentes institutions.

Sâ€™agissant du renouvellement de logement pour les Ã©tudiantes, les rÃ©sultats seront Ã©galement communiquÃ©s dans la mÃªme pÃ©riode, soit entre le 27 aoÃ»t et le 8 septembre 2025.

Gnetnews