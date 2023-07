Tunisie : Les plats culte de la saison estivale, savoureux et rafraichissants !

En cette période de canicule, nos envies culinaires changent pour privilégier des plats légers et rafraîchissants qui nous aident à faire face aux températures élevées.

Dans cet article, nous explorerons les plats culte de l’été, comment les choisir, les préparer et les déguster.

Choix et préparation des plats d’été

Lorsqu’il s’agit de choisir les ingrédients pour nos plats estivaux, il est préférable de privilégier les produits de saison, frais et locaux. Les fruits et légumes de l’été, comme les pastèques, les melons, les tomates, les courgettes et les poivrons, sont gorgés de saveurs et de nutriments. Ils peuvent être utilisés dans une variété de plats, des salades aux grillades.

Pour les salades, il est recommandé de mélanger différents types de légumes, de feuilles vertes, et d’herbes aromatiques. Les vinaigrettes légères à base d’huile d’olive ou de jus de citron ajoutent une touche de fraîcheur sans alourdir les plats.

Les marinades sont également excellentes pour apporter de la saveur aux viandes et aux poissons grillés. En utilisant des marinades à base de jus de citron, de yaourt, d’herbes et d’épices, vous pouvez obtenir des plats tendres et parfumés.

Il est également important de prendre en compte les méthodes de cuisson. Privilégiez les cuissons légères comme la grillade, la cuisson à la vapeur ou la cuisson au four, qui préservent les nutriments et évitent l’ajout excessif de matières grasses.

La salade: le plat fraîcheur par excellence

L’été regorge de plats savoureux et légers qui sont de véritables symboles de la saison. Parmi les incontournables, on retrouve les salades fraîches et colorées. Elles sont idéales pour profiter des légumes de saison tout en apportant une dose de fraîcheur à nos repas.

La plus emblématique en Tunisie est bien sur celle que l’on appelle salade tunisienne. Il s’agit d’un classique de la cuisine tunisienne, parfaitement adaptée à la saison estivale. Rafraîchissante et délicieusement parfumée, cette salade est simple à préparer et met en valeur les ingrédients frais et savoureux.

Les ingrédients de base de la salade tunisienne sont les tomates, les concombres, les oignons, l’ail, l’huile d’olive, le jus de citron et les herbes aromatiques telles que le persil et la menthe.

Elle es parfaite pour accompagner les grillades, ou même le couscous. Elle peut également être dégustée seule en entrée légère ou en repas léger par une journée chaude d’été. Elle apporte une sensation de fraîcheur et de légèreté grâce aux légumes juteux et croquants.

Outre son goût délicieux, cette salade est également riche en nutriments. Les tomates et les concombres sont une excellente source de vitamines, de fibres et d’antioxydants. L’huile d’olive utilisée dans l’assaisonnement est bénéfique pour la santé cardiaque.

Autre salade très appréciée des Tunisiens durant l’été est la salade méchouia. Les ingrédients de base sont les poivrons, les tomates, les oignons, l’ail et les épices. Les poivrons sont traditionnellement grillés au feu (sur le « kanoun ») pour leur donner une saveur fumée distinctive, puis ils sont pelés, épépinés et finement hachés. Les tomates sont également grillées pour intensifier leur goût. Les oignons sont coupés en petits morceaux et l’ail est écrasé pour libérer tous ses arômes.

Il suffit par la suite d’assaisonner avec de l’huile d’olive, du sel, du poivre, de la poudre de coriandre et de carvi. Ces épices ajoutent une note épicée et parfumée à la salade. Certains ajouteront également des câpres ou des olives pour plus de saveur.

La salade tunisienne est servie froide et peut être dégustée telle quelle ou accompagnée de pain grillé ou de pain plat. Attention toutefois aux moments choisis, l’été ils peuvent être très épicés. Elle peut également être garnie de thon en conserve et d’œufs durs.

Les légumes utilisés sont riches en vitamines, en fibres et en antioxydants, ce qui en fait un choix nutritif et léger.

Grillades de viande ou de poisson: l’été c’est barbecue!

Les plats grillés, tels que les brochettes de viande, de poisson ou de légumes, sont également très appréciés l’été. Ils sont légers et faciles à préparer.

Pour le poisson, il est préférable de choisir des poissons sauvage. Les plus populaires en Tunisie pour une grillade de poisson sont la daurade, le loup, la serre, ou encore le maquereau, la sardine et le rouget.

Les fruits de mer sont également très populaires en été. Les crevettes, les moules, les calamars et les poissons grillés sont des choix délicieux et sains qui ajoutent une touche estivale à nos repas.

Eau et fruits, le parfait combo pour rester hydraté

Pour maintenir une bonne hydratation pendant l’été, il est essentiel de boire beaucoup d’eau. Les boissons gazeuses et les jus industriels, bien que tentants, sont à éviter en raison de leur teneur élevée en sucre et de leur faible valeur nutritive.

Il est préférable de les remplacer par des alternatives saines et rafraîchissantes, comme l’eau infusée aux fruits, les smoothies faits maison ou les thés glacés sans sucre ajouté. Ces options permettent de se désaltérer tout en bénéficiant des vitamines et des minéraux contenus dans les fruits et les herbes.

En ce qui concerne les desserts estivaux, les fruits frais sont les meilleurs alliés. L’été en Tunisie est une période où les étals des marchés regorgent de fruits délicieux et juteux. Le climat méditerranéen de la Tunisie favorise la culture d’une grande variété de fruits sucrés et rafraîchissants qui sont à leur apogée pendant cette saison ensoleillée.

Parmi les fruits eux, on retrouve la pastèque, le melon, la figue de Barbarie, la pêche, la prune et le raisin. Ces fruits sont très appréciés pour leur goût sucré, leur chair juteuse et leur teneur élevée en vitamines et en antioxydants.

En somme, l’été est une saison propice à la découverte de plats légers et rafraîchissants qui nous permettent de nous régaler tout en restant en forme. En privilégiant les légumes, les fruits de saison, les viandes et les poissons grillés, ainsi que les méthodes de cuisson légères, il est possible de créer des repas estivaux savoureux et équilibrés. Il est également important de choisir des boissons saines pour rester hydraté tout au long de la journée. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement des délices culinaires de l’été tout en prenant soin de votre santé et de votre bien-être.

Wissal Ayadi