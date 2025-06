Report inattendu d’une conférence de l’Association des magistrats : L’AMT dénonce des pressions et alerte sur l’état de la justice en Tunisie

L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a annoncé ce lundi le report de la conférence de presse initialement prévue pour le mardi 3 juin à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel à Tunis.

Dans un communiqué, l’AMT a exprimé son profond regret d’informer les magistrats, les représentants des organisations, les journalistes et l’opinion publique de ce report, précisant que la nouvelle date de l’événement sera communiquée ultérieurement.

Selon l’association, cette décision fait suite à un refus de dernière minute de l’établissement hôtelier d’héberger la conférence, malgré un accord préalable et la finalisation de toutes les formalités nécessaires. L’AMT dénonce ce revirement comme injustifié.

L’association s’est dite préoccupée par ce qu’elle qualifie de possible nouvel épisode de restrictions ciblant ses activités, y voyant une atteinte à la liberté de réunion et d’expression des magistrats. Elle craint que cette annulation ne s’inscrive dans une volonté plus large de museler les voix judiciaires indépendantes, notamment en réaction à ses critiques sur les effets destructeurs des révocations massives de magistrats et sur la dérive autoritaire qui menace l’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie.

L’AMT réaffirme son engagement à alerter l’opinion sur les grands enjeux liés à la justice et au respect des droits fondamentaux.

