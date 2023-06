Résultats encourageants de l’enquête annuelle de l’AHK Tunisie sur la situation des entreprises membres

La Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) a réalisé son enquête annuelle sur la situation et les perspectives de ses entreprises membres, avec la participation de plus de 150 entreprises allemandes et tunisiennes en avril 2023.

Les résultats de l’enquête indiquent un léger optimisme global. La majorité des entreprises ont retrouvé leur niveau d’activité d’avant la crise et se disent plutôt satisfaites de leur situation actuelle (plus de 90%). En outre, 89% des entreprises affirment avoir le même nombre d’employés, voire plus, qu’en 2021.

Les entreprises membres témoignent d’un certain optimisme quant à l’avenir. Elles estiment que les perspectives d’évolution de leurs activités seront bonnes (49%) ou moyennes (45%), tandis que seulement 6% sont pessimistes. Plus de 75% des entreprises prévoient une stabilité (39%) ou une augmentation (38%) de leurs investissements.

Cependant, malgré cet optimisme, l’AHK souligne que les dirigeants interrogés font face à de nombreux obstacles au quotidien, aggravés par les crises successives qui perturbent la visibilité.

Au niveau national, la majorité des entreprises rencontrent des difficultés avec les institutions tunisiennes, notamment l’administration et les douanes, tant pour les sociétés tunisiennes que pour les allemandes.

L’incertitude quant aux conditions de politique économique est considérée comme le plus grand risque pesant sur les entreprises interrogées.

La plupart des entreprises expriment leur pessimisme quant à l’inflation et prévoient une dévaluation du dinar tunisien pour l’année à venir.

Sur le plan international, les conséquences de la guerre en Ukraine se font également ressentir, avec 53% des entreprises interrogées affirmant être impactées. Les principaux effets de cette guerre sont la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, ainsi que les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement.

L’AHK souligne que la Tunisie possède de nombreux atouts qui pourraient favoriser sa relance économique. Plus de 70% des entreprises interrogées considèrent la proximité géographique avec l’Europe comme une réelle opportunité. De plus, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, une production et des services de haute qualité à des prix compétitifs sont également des avantages pour la Tunisie, conclut le rapport.

Gnetnews