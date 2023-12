Rétention des notes: « Certains directeurs d’école et enseignants ont abandonné leurs élèves » (Mohamed Ali Boughdiri)

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, est intervenu ce mercredi 20 décembre 2023 lors de l’émission « Sbeh Ennes » sur la radio Mosaïque FM, abordant la délicate question des retenues sur les salaires de certains enseignants pour le mois de juillet.

« En tant que syndicaliste du premier degré et actuel ministre de l’Éducation », Boughdiri a affirmé son engagement ferme à ne pas compromettre les intérêts des élèves. Il a souligné son incompréhension face aux événements de l’année dernière, où plus de 2 millions d’élèves ont été privés de leurs notes, entraînant des conséquences psychologiques pour certains d’entre eux.

Le ministre a déploré le comportement de certains directeurs d’école et enseignants qui ont abandonné leurs élèves, réclamant aujourd’hui des salaires pour le mois de juillet malgré un travail inachevé. Boughdiri a révélé que des commissions pédagogiques du ministère de l’Éducation ont été déployées dans toutes les écoles pour remettre les notes des élèves, soulignant que « cette situation était influencée par des individus irresponsables ».

Dans ses déclarations, le ministre a indiqué : « Nous sommes en train de vérifier la liste de ceux qui ont remis les notes des élèves de l’enseignement de base pour l’année scolaire 2022-2023 afin d’éviter toute injustice envers les enseignants qui ont été pénalisés par la retenue sur leur salaire du mois de juillet en raison de la rétention des notes. »

Mohamed Ali Boughdiri a révélé la découverte d’un groupe d’enseignants ayant trompé le ministère de l’Éducation en falsifiant la remise des notes pour toucher les salaires de juillet. Il a assuré que des mesures seront prises à leur encontre.

Le ministre a conclu en soulignant que le ministère s’efforce d’améliorer les conditions des enseignants tout en exigeant le respect de la loi et la considération de l’intérêt de l’élève. Il a révélé que le président de la République a exprimé le souhait de doubler, et non simplement d’augmenter, les salaires des enseignants et des professeurs adjoints.

