Retour des Tunisiens de l’étranger : Tunisair multiplie les promotions, les tarifs de la CTN moins chers que la concurrence (ministère)

Le ministère du transport dit œuvrer, en coordination avec les compagnies sous sa tutelle, en l’occurrence la compagnie Tunisair, et la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) à assurer le retour des Tunisiens de l’étranger, et à contribuer à faire de la Tunisie une destination touristique, à travers une politique commerciale, tenant compte des équilibres financiers, et de l’aspect compétitif d’une part, et l’aspect social d’autre part, à travers des prix préférentiels et des offres de promotion..

Le même département détaille, ce mardi 04 juillet, dans un communiqué, les offres des transports aérien et maritime proposées pendant cet été et la haute saison 2023.

19 mille sièges vendus par Tunisair

La compagnie Tunisair a ainsi lancé sa campagne de vente des billets à la colonie tunisienne de l’étranger, à compter de décembre 2022, en consacrant des sièges à tarif réduit, pour l’acquisition précoce des billets.

En réponse à la demande de la colonie tunisienne et des agences de voyage, quelque 14 238 vols ont été programmés, avec un nombre total de 2 millions 240 mille sièges pendant cet été, soit une hausse estimée à 330 sièges, et un taux dépassant les 17 % ; en comparaison à l’année 2022, ce qui explique la baisse des prix des billets par rapport à l’été écoulé.

Tunisair a lancé des tarifs réduits pendant l’été 2023 pour encourager les passagers à programmer leur vol en dehors de la haute saison, outre trois offres destinées à la colonie tunisienne, portant sur des billets à tarifs réduits à partir de la France, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Autriche, l’Espagne, et le Canada, pour une période de voyage du 17 juin 2023 au 20 août de la même année.

Outre une promotion destinée aux familles composées de trois membres ou plus, portant sur des billets à tarifs réduits, dont la période de vente s’étend sur 15 jours, du 07 juin au 21 juin 2023, et la période de voyage du 17 juin au 20 août 2023.

Plus de 19 mille sièges ont été vendus dans le cadre de ces campagnes de promotion, soit une hausse de 69 %, par rapport à l’année 2022.

La compagnie Tunisair procède, conjointement avec les agences de voyage, à mettre à disposition des sièges à tarifs réduits, ce qui permet aux agences de voyage de faire des offres séduisantes, incluant le billet d’avion et l’hôtel pour la promotion de la destination tunisienne.

CTN : Des tarifs dynamiques selon l’offre et la demande

Quant aux tarifs de la CTN, ils sont dynamiques, évolutifs, et obéissent à la règle de l’offre et de la demande.

La différence entre le prix du billet à l’ouverture des réservations jusqu’à la date du voyage (période de six mois) est de 35 %, précise le ministère.

A titre d’exemple, le prix du billet à bord d’un paquebot de la CTN sur la ligne de Marseille (départ/ retour) pour une famille de quatre membres avec une voiture, varie, pendant la saison estivale, entre 1800 et 2400 euros, soit des tarifs compétitifs de -10 à 15 %, par rapport aux autres compagnies exploitant les mêmes lignes maritimes de Gênes et de Marseille.

Gnetnews