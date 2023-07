Le grand rush des Tunisiens de l’étranger, un retour aux sources tant attendu !

Chaque été, la Tunisie accueille avec joie ses enfants éparpillés à travers le monde. Les Tunisiens résidant à l’étranger, nostalgiques de leur pays d’origine, affluent en grand nombre pour profiter des vacances estivales.

Même si aucun chiffre exact n’est disponible, l’Office des Tunisiens de l’étranger a constaté une hausse record de l’affluence vers les services consulaires tunisiens à l’étranger pour renouveler les documents de voyage et les passeports.

Ce retour massif témoigne de l’engouement et de l’attachement profond qu’ils nourrissent envers leur patrie. À travers des témoignages touchants, nous plongeons au cœur de cette vague migratoire estivale.

Des souvenirs intenses



Pour de nombreux Tunisiens vivant à l’étranger, les vacances d’été représentent l’occasion idéale de renouer avec leurs racines et de retrouver leur famille et leurs proches. Amira, installée en France depuis plusieurs années, partage son enthousiasme : « Revenir en Tunisie pendant l’été est un moment incontournable pour moi. Je retrouve mes origines, je me ressource auprès de ma famille et je me reconnecte avec ma culture. »

Les vacances estivales en Tunisie évoquent également des souvenirs intenses pour de nombreux TRE. Sami, installé en Italie, se rappelle avec émotion : « Les étés en Tunisie ont marqué mon enfance. Les journées passées à la plage, les retrouvailles avec les cousins, les soirées animées… Chaque année, je reviens pour revivre ces moments précieux et transmettre ces traditions à mes propres enfants. »

Outre les liens familiaux, les Tunisiens résidant à l’étranger sont attirés par la richesse culturelle et la diversité de leur pays natal. De nombreux festivals, expositions artistiques et événements culturels sont organisés en été, offrant aux visiteurs une expérience unique. Karim, vivant en Allemagne, souligne : « Je suis fasciné par la richesse de la culture tunisienne. Chaque été, je planifie mon retour pour assister aux festivals de musique qui sont souvent de qualité et largement accessibles financièrement. C’est une véritable bouffée d’air culturelle. »

Mariages, fiançailles, circoncisions et autres grandes cérémonies sont aussi des raisons pour lesquelles la diaspora est nombreuses pour passer l’été en Tunisie.

Une manne pour l’économie nationale

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a prévu un total 147 traversées pour faciliter le retour des Tunisiens résidant à l’étranger vers leur pays d’origine, pendant la période allant du 15 juin au 15 septembre.

Au cours de cette période, la CTN offrira une capacité d’accueil permettant de transporter jusqu’à 400 000 voyageurs.

En effet, le retour des Tunisiens résidant à l’étranger pendant les vacances d’été revêt également une dimension économique. Leur contribution au tourisme local est essentielle pour de nombreux secteurs, tels que l’hôtellerie, la restauration et les services touristiques. Fatma, gérante d’une maison d’hôtes à Hammamet, se réjouit de leur présence : « Nous accueillons chaque année de nombreux Tunisiens de l’étranger. Leur soutien est précieux pour notre activité et contribue à dynamiser l’économie locale. »

Par ailleurs, la dépréciation du dinar joue en leur faveur également. Aujourd’hui 1€ représente 3,3DT environ, ce qui leur permet de passer des vacances sans débourser un trop gros budget. Nasser, résidant en France indique qu’il s’agit du meilleure rapport qualité/prix. « Avant nous passions un été sur deux en Tunisie, mais désormais avec la crise économique nous avons décidé d’y revenir tous les ans. Pour une famille de cinq personne, le budget alloué est imbattable. Nous sommes logés dans notre famille, ce qui nous permet de nous faire plaisir. Nous visiterons d’autres pays au cours de l’année », nous dit-il.

L’attachement des TRE à leur pays d’origine s’est déjà confirmé au cours de l’année. Selon les derniers chiffres publiés par la Banque Centrale de Tunisie, les transferts des TRE, ont augmenté de 8% par rapport à l’année dernière, atteignant 1,889 millions de dinars à la fin mars 2023.

Le retour massif des Tunisiens résidant à l’étranger en Tunisie pendant les vacances estivales est un véritable témoignage d’amour envers leur pays d’origine. Ce retour aux sources, riche en émotions et en souvenirs, permet de renouer avec la culture, de partager des moments uniques en famille et de contribuer au développement économique du pays. La Tunisie, avec sa diversité culturelle et son hospitalité légendaire, offre un cadre idéal pour des vacances inoubliables. Chaque été, ce grand mouvement migratoire estival témoigne de l’attachement profond que les Tunisiens résidant à l’étranger ont envers leur patrie, et de leur désir de préserver les traditions et les valeurs qui leur sont chères.

Wissal Ayadi