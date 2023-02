Réunion autour de l’approvisionnement du marché en vue du mois de Ramadan

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé ce vendredi 10 février 2023, une session ministérielle sur la garantie de la stabilité du marché pendant le mois de Ramadan.

Najla Bouden a souligné lors de cette occasion la nécessité d’améliorer l’approvisionnement et les niveaux d’offre sur le marché, en mettant l’accent sur l’importance de contrôler l’évolution des prix et de les stabiliser pour préserver la capacité d’achat des citoyens pendant ce mois béni.

La cheffe du gouvernement a également appelé à établir un programme de contrôle spécial pour lutter contre l’accaparement et la spéculation, ainsi que de programmes de communication pour sensibiliser les citoyens et les inciter à éviter la dépense excessive et la consommation effrénée.

Gnetnews