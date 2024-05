RÃ©union de travail de l’ISIE : Coordination pour garantir l’intÃ©gritÃ© du processus Ã©lectoral

Réunion de travail de l’ISIE : Coordination pour garantir l’intégrité du processus électoral

Farouk Bouasker, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), a présidé ce matin, mardi 14 mai 2024, une séance de travail avec une délégation conjointe composée de représentants du Ministère des Finances, de la Banque Centrale et du Comité Tunisien d’Analyse Financière, en présence de Monsieur Mohamed Naoufel Frikha, vice-président de l’ISIE, Madame Najla Abrougui, Monsieur Ayman Boughattas, Monsieur Mahmoud El Ouaer, et Monsieur Belkacem Ayachi, membres du conseil de l’ISIE.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres programmées par l’ISIE en vue de préparer adéquatement les prochaines échéances électorales et de préparer la révision de la décision réglementaire numéro 20 de l’année 2014 concernant la réglementation du financement des campagnes électorales.

La réunion a été consacrée à l’examen de la surveillance du financement étranger et du financement anonyme des candidats, des associations liées aux affaires électorales, des partis politiques et des institutions médiatiques.

Les participants ont échangé des points de vue sur les moyens susceptibles d’améliorer les procédures de vérification et de contrôle, sur la base des expériences électorales précédentes, dans le but de garantir l’intégrité du processus électoral et la transparence de toutes les opérations électorales en luttant contre tout financement étranger suspect et non identifié. Le tout en se fondant sur le pouvoir général de l’ISIE en matière d’élections et sur son obligation constitutionnelle de veiller à l’intégrité et à la transparence du processus électoral, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour les administrations et les structures publiques centrales de mettre à la disposition de l’ISIE toutes les données requises, y compris en ne s’opposant pas au secret bancaire et professionnel.

Au cours de la réunion, il a également été souligné la nécessité de coordonner les efforts des institutions de l’État pour lutter contre la corruption politique et pour utiliser les associations et les médias pour influencer librement la volonté des électeurs.

Gnetnews