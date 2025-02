RÃ©union interministÃ©rielle pour dÃ©bloquer les dossiers fonciers et agricoles

Réunion interministérielle pour débloquer les dossiers fonciers et agricoles

Une réunion de travail conjointe entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières s’est tenue le 11 février 2025. La séance a été présidée, au nom du ministre de l’Agriculture, par Heikel Hachlaf, chef de cabinet, en présence de hauts responsables des deux ministères.

L’objectif de cette rencontre était d’identifier des solutions aux dossiers en suspens touchant les deux départements, en adoptant une approche flexible tenant compte des aspects juridiques et sociaux. Le but est de faciliter l’investissement, stimuler le développement et lever les obstacles administratifs.

Les discussions ont notamment porté sur :

– Le règlement des dettes liées à la location des terres agricoles domaniales et le renouvellement des contrats arrivés à échéance.

– La situation des exploitations agricoles et les mesures à adopter pour améliorer leur gestion.

– Les projets hydrauliques en attente, nécessitant une régularisation foncière pour leur aboutissement.

Les deux ministères ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination pour accélérer le traitement de ces dossiers et favoriser le développement du secteur agricole.

Gnetnews