Révélations de corruption au Croissant Rouge Tunisien : Sofiane Chaïbi dénonce les pratiques illicites

Le Dr. Sofiane Chaïbi, directeur exécutif du Croissant Rouge, a révélé, lors de son passage à l’émission Mosaïque+, des accusations de corruption au sein de l’organisation. Affirmant détenir des preuves documentaires, il s’est déclaré prêt à les présenter devant la justice pour démontrer l’ampleur des opérations illicites.

Chaïbi a expliqué que de nombreuses aides destinées à Gaza, généreusement offertes par les Tunisiens, avaient été détournées. Il a notamment rapporté avoir assisté, en compagnie d’un huissier de justice, au transport de grosses sommes d’argent dissimulées dans des jouets en pleine nuit.

Le directeur exécutif a souligné que le président actuel du Croissant Rouge, Abdellatif Chabbou, refusait de divulguer la valeur des dons financiers, appelant à plus de transparence. Chaïbi a également accusé le président de népotisme, ayant remplacé les volontaires par des membres de sa famille, et a demandé une enquête pour faire la lumière sur ces pratiques.

En réponse à ces accusations, Abdellatif Chabbou est intervenu sur la chaîne Attessia le même soir, assurant que tous les dons étaient gérés via une application informatique pour suivre la date d’expiration des produits. Il a précisé que les produits proches de leur date de péremption étaient distribués aux familles démunies et a affirmé avoir déjà envoyé 30 tonnes de dons en Palestine, en préparation d’un nouvel envoi.

Chabbou a rejeté les accusations de corruption, les attribuant à des individus n’appartenant plus à l’organisation en raison de malversations antérieures. Il a assuré que tous les fonds reçus étaient déposés quotidiennement sur les comptes du Croissant Rouge et suivis rigoureusement, avec des reçus remis aux donateurs et un contrôle hebdomadaire.

