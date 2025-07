Rumeur de décès : Le frère de Walid Tounsi dément et rassure sur l’état de santé du chanteur

Amine Tounsi, frère du chanteur Walid Tounsi, a formellement démenti les rumeurs annonçant la mort de l’artiste, circulant depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM, il a tenu à rassurer le public : « Walid est en bonne santé. Il est en convalescence et devrait reprendre le travail très bientôt. »

Amine Tounsi a également dénoncé la diffusion de cette fausse information, qui a profondément choqué la famille et les fans du chanteur. Il a appelé à plus de responsabilité dans le partage de ce type de contenu, rappelant que la propagation de rumeurs infondées peut avoir de graves conséquences humaines et morales.

Gnetnews