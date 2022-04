Saïed plaide la cause de la Tunisie pour abriter l’agence africaine des médicaments

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, mercredi 13 avril, à Carthage, une délégation de la commission africaine, dirigée par Aggrey Ambali, actuellement dans nos murs, dans le cadre du suivi du dossier de candidature de la Tunisie pour abriter le siège de l’agence africaine des médicaments.

Le chef de l’Etat a rappelé l’engagement constant de la Tunisie en faveur de la dimension africaine, dans ses politiques étrangères, et sa détermination à consolider toutes les initiatives visant à renforcer la complémentarité et l’intégration dans le continent.

La Tunisie est dotée de tous les attributs logistiques et humains dans le domaine médical, a-t-il souligné, affirmant les dispositions de notre pays à présenter toutes les facilitations en vue d’accueillir le siège de l’Agence africaine des médicaments (AAM), et de lui assurer les meilleurs conditions pour la bonne marche de son action, et sa réussite à réaliser ses objectifs au service des peuples du continent.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur la situation sanitaire en Afrique, notamment face aux répercussions négatives de la pandémie du Covid-19, le besoin de rapprochement des politiques sanitaires du Continent, et la consolidation des capacités de leurs pays à contrer la propagation des épidémies et maladies, et de combler le fossé en termes d’obtention des médicaments.

Le chef de l’Etat a reçu, dans la foulée, le ministre de la Santé Ali, Mrabet, et a pris connaissance de l’évolution de la situation sanitaire. Il a, appelé, à déployer tous les efforts en vue de continuer à faire face à la pandémie du Covid-19.

Gnetnews