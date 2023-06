Saïed reçoit avec le SG du Conseil de coopération du Golfe

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce matin, au palais de Carthage, Monsieur Jassim Mohamed Al Badiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe arabe. Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État tunisien de souligner les liens étroits et les partenariats solides entre la Tunisie et les pays du Conseil de coopération.

Le président Saïed a exprimé sa satisfaction quant à la coopération fructueuse existante et a exprimé le souhait de développer davantage ces relations en établissant de nouvelles partenariats dans divers secteurs. Il a souligné l’importance de renforcer les valeurs de solidarité et de soutien mutuel, en utilisant efficacement les ressources et les opportunités disponibles des deux côtés.

Dans une vidéo publiée sur la page officielle Facebook de la présidence de la République, Al Badiwi a exprimé son souhait de voir le mémorandum d’entente se concrétiser rapidement à travers des consultations entre les hauts responsables des deux parties.

Il a également souligné qu’il avait expliqué au chef de l’État le contenu de ce mémorandum, qui, selon lui, apportera de nombreux avantages au peuple tunisien. Il a également fait part de la détermination du Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe à promouvoir davantage la coopération avec la Tunisie, dans l’intérêt du peuple tunisien et des peuples des États membres du CCG.

Cette rencontre revêt une grande importance pour la Tunisie, qui cherche à renforcer ses relations avec les pays du Golfe dans le cadre de sa politique étrangère. Le pays espère ainsi bénéficier des opportunités de développement économique et des avantages mutuels offerts par ces partenariats stratégiques.

Gnetnews