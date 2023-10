Tunisie : Le premier salon international du cafÃ© du 05 au 08 octobre au Kram, Ã§a vaut le dÃ©tour !

Tunisie : Le premier salon international du café du 05 au 08 octobre au Kram, ça vaut le détour !

Pour la première fois, la Tunisie abrite du 05 au 08 octobre le premier salon international du café. Baptisé le « Printemps du café », il se tiendra au Parc des Exposition du Kram à Tunis.

L’événement bénéficie du soutien des organisations gouvernementales, telles que l’Agence de promotion de l’investissement et de l’innovation, le Centre de promotion des exportations et de la Banque tunisienne de solidarité.

Parmi les exposants venus de plusieurs pays, il y a des industriels spécialisés en appareillages, en porcelaine et en packaging. Des concepteurs de solutions informatiques, des importateurs, des distributeurs, des cafetiers, des restaurateurs et des hôteliers, sont aussi présents afin de faire connaître leurs produits.

C’est également l’occasion pour les amateurs de café de venir des déguster un bon café qu’il soit filtre, américain, express, cappuccino ou café au lait… il y en a pour tous les goûts.

Les torréfacteurs demandent la libéralisation du secteur

C’est une bonne odeur de café qui embaume les allées du parc des expositions du Kram. Une vingtaine d’exposants se sont déplacés afin de faire découvrir leurs produits aux professionnels du secteur (cafetiers, hôteliers…), mais aussi aux particuliers, amateurs de café.

Au détour de l’une d’elle, nous retrouvons un couple, passionnés de café, venus visiter le salon. « Nous avons pris un jour de congé pour venir à ce salon. Nous aimons le bon café et il est toujours difficile d’en trouver dans les magasins. Alors cet événement est une très bonne chose et nous espérons qu’il se reproduira », nous disent-ils.

Pour autant, difficile de trouver un café savoureux à un prix raisonnable en Tunisie. En effet, ceux servis dans les cafés ou salon de thé sont souvent de qualité médiocre. Il faudra se tourner vers les produits importés pour trouver de la bonne qualité et le bon équilibre des goûts.

De plus, le secteur du café est en difficulté, pour preuve la pénurie importante constatée depuis plusieurs mois dans les étals des supermarchés. Ce secteur est régi par l’Office du Commerce Tunisien qui détient le monopole sur l’importation de café vert et décide, seul, de la qualité, du prix et du sourcing, et ce malgré la présence de 200 torréfacteurs tunisiens.

L’un d’eux, qui a voulu rester anonyme, nous indique qu’il faudrait libéraliser le secteur du café pour éviter les pénuries et améliorer l’offre et la qualité. « En ce moment, il n’y a que des marques étrangères de café qui sont disponibles dans les supermarchés. Le paquet de 250 grammes le moins cher coûte la bagatelle de 15DT, ce qui n’est pas abordable pour le commun des Tunisiens », déplore-t-il.

Ben Rahim : Une « success story » à la Tunisienne

Parmi les exposants, nous retrouvons un immense stand dédié à la marque de café Ben Rahim. A la tête de cette maison de torréfaction, nous retrouvons Wissem Ben Rahim, jeune fondateur de cette marque qui a démarré en 2015…en Allemagne.

Devant le succès de son coffee shop à Berlin, le jeune entrepreneur a ouvert un lieu de dégustation à Sidi Bou Saïd, qui se veut être à la fois un café mais aussi une boutique de vente de café.

« Je voulais montrer que nous Tunisiens, nous pouvons aussi faire du bon café. Les Italiens n’ont pas le monopole du goût ! », nous dit-il fièrement, arborant un T-Shirt de sa marque écrite en arabe.

Grâce à son savoir-faire de torréfacteur, il offre une large de gamme de café venant du Brésil, de Colombie ou encore du Yémen. « La torréfaction n’est pas donnée à tout le monde, c’est tout un art. Malheureusement en Tunisie, la culture du bon café n’est pas vraiment encore de mise. Mais nous avons de plus en plus de clients qui savent faire la différence entre un bon café et et un mauvais », souligne Wissem.

Afin de marquer son café de son emprunte tunisienne, le jeune torréfacteur s’est lancé dans la commercialisation de « zezoua », typiquement tunisiennes, 100% cuivre vendues de très beaux coffrets en bois. « Le café ce n’est pas seulement le grain, c’est aussi la vaisselle dans laquelle, on le prépare et on le sert », ajoute-t-il.

