Samir Sellimi : « A la fois triste et content pour le Club Africain »

Le consultant de l’émission Sport+ sur les ondes d’IFM a déclaré qu’il est à la fois content et triste pour ce qui se passe au Club Africain. Samir Sellimi a déclaré : « Maintenant que la FTF a lâché le bureau directeur et l’a dissout, je suis heureux pour le club, ses supporters et même Abdessalam Younssi. Par contre, je suis attristé quand je vois dans quelle situation se trouve un pilier du sport en Tunisie. Maintenant, il faut avancer et surtout apprendre de toutes les erreurs commises ».

