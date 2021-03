Samir Sellimi : « Elhouni à Al Ahly ? Guerre médiatique contre l’Espérance »

Le consultant de l’émission Sport+ sur les ondes d’IFM a ainsi commenté les rumeurs qui ont annoncé l’attaquant Hamdou Elhouni à Al Ahly : « Il s’agit d’une campagne de déstabilisation et du’ne guerre médiatique contre l’Espérance de Tunis qui a prouvé qu’elle est prête à tous les niveaux pour la ligue des champions d’Afrique en dominant son groupe et en battant le Zamalek en aller et retour. Al Ahly ? Il a les moyens de recruter Elhouni, mais s’il veut le faire, il devrait passer par les canaux officiels ».

