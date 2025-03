Sarra Zaafrani Zenzri effectue une visite inopinée aux services de la présidence du gouvernement

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, a effectué ce lundi 24 mars 2025 une visite surprise à plusieurs services de la présidence du gouvernement, notamment l’Instance générale de la fonction publique, la direction générale de la formation et du développement des compétences, la direction générale des associations, l’Instance générale de contrôle des services publics ainsi que la direction générale des services communs.

Cette visite a permis à la cheffe du gouvernement d’évaluer le fonctionnement de ces structures et de souligner la nécessité d’accélérer le traitement des dossiers administratifs et d’améliorer l’efficacité des services publics, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed. Elle a insisté sur l’importance de moderniser les méthodes de gestion et de réduire les délais de traitement des dossiers afin de répondre aux attentes des citoyens et de renforcer la transparence et la bonne gouvernance.

Dans cette optique, Sarra Zaafrani Zenzeri a mis l’accent sur la nécessité d’adopter de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour rompre avec des pratiques administratives jugées obsolètes et peu efficaces. Elle a également appelé à un meilleur coordination entre les différentes structures pour garantir un service public plus performant.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a rendu visite au Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, dans son bureau à la Kasbah. Elle a souligné l’importance du rôle du Diwan Al-Ifta dans la promotion des valeurs de l’Islam et le renforcement des principes de modération et de tolérance en Tunisie.

Gnetnews