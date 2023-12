Sauvetage de la Société tunisienne du sucre : Le président Saïed appelle à des mesures urgentes

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a souligné lors d’une réunion tenue ce mardi 6 décembre 2023, au palais de Carthage, en présence de Mme Kalthoum Ben Rejeb, ministre du Commerce et du Développement des exportations, et de M. Mohamed El Bahri Gabsi, Directeur Général de la Société tunisienne du sucre, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour sauver la société tunisienne du sucre.

Le chef de l’État a examiné, au cours de cette réunion, les raisons ayant conduit à cette situation, en particulier « l’intervention de plusieurs personnes actuellement recherchées par la justice, qui ont saisi un certain nombre d’institutions et d’installations publiques, notamment au début des années 90, où ce type d’appropriation était justifié sous le prétexte de la réhabilitation des institutions et des installations », peut-on lire dans un communiqué de la présidence.

« Ce prétendu processus de réhabilitation avait pour objectif de bénéficier à un certain nombre de personnes dont les noms reviennent fréquemment dans diverses institutions et qui espèrent toujours maintenir ces privilèges qu’ils ont acquis sans fondement ».

Le Président de la République a réaffirmé que l’État ne renoncera pas aux institutions et aux installations publiques, mais travaillera à les réformer et à éliminer toutes les causes ayant conduit à cette situation. Il a également souligné que l’État n’hésitera pas à poursuivre en justice tous ceux qui ont contribué à leur faillite.

Par ailleurs, le Président a insisté sur la nécessité d’une coordination entre toutes les parties concernées pour sauver la Société tunisienne du sucre, car « l’État a une politique unique et tous les efforts doivent converger dans la même direction », a conclu Kaïs Saïed.

Gnetnews