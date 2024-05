SÃ©curitÃ© des examens nationaux : Collaboration renforcÃ©e entre les ministÃ¨res de l’IntÃ©rieur et de l’Ã‰ducation

Sécurité des examens nationaux : Collaboration renforcée entre les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation

Une séance de travail conjointe s’est tenue ce jeudi 16 mai 2024 au siège du ministère de l’Intérieur, sous la supervision du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, et de la ministre de l’Éducation, Salwa Abbasi, en présence de plusieurs hauts responsables des deux ministères.

Cette réunion a été consacrée à la coordination des efforts entre les structures des deux ministères pour assurer la sécurité des examens nationaux. La discussion a porté sur le calendrier des examens et les étapes des opérations de sécurisation, qui se dérouleront de manière continue depuis les préparatifs jusqu’à l’annonce des résultats finaux. Ces tâches seront assurées par les unités de sécurité du ministère de l’Intérieur, incluant la police, la garde nationale et la protection civile, avec la participation de l’armée nationale dans certains cas.

Le ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources matérielles, humaines et logistiques nécessaires, et de maintenir une coordination continue avec le ministère de l’Éducation, les autorités régionales et les gouverneurs pour établir les mesures organisationnelles et les précautions de sécurité nécessaires pour sécuriser les différents examens nationaux et les environs des établissements scolaires.

De son côté, la ministre de l’Éducation a souligné l’importance d’examiner des méthodes efficaces pour soutenir les efforts des ministères de l’Intérieur et de l’Éducation dans la lutte contre les tentatives de tricherie et la prévention de tout incident éventuel.

Gnetnews