SÃ©curitÃ© routiÃ¨re : 421 accidents et 100 morts enregistrÃ©s depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e

Sécurité routière : 421 accidents et 100 morts enregistrés depuis le début de l’année

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a recensé 421 accidents de la route entre le 1ᵉʳ janvier et le 6 février 2025, faisant 100 morts et 523 blessés. Ces chiffres, bien que préoccupants, révèlent une baisse de 29,24 % du nombre d’accidents par rapport à la même période en 2024.

Les principales causes restent inchangées

L’excès de vitesse et le manque de vigilance des conducteurs demeurent les premiers facteurs d’accidents. L’ONSR insiste sur l’importance du respect du code de la route pour limiter ces drames.

Répartition géographique des accidents et victimes

– Certains gouvernorats se distinguent par un bilan particulièrement lourd :

– Sidi Bouzid enregistre le plus grand nombre de décès avec 19 morts.

– Jendouba suit avec 11 morts dans 21 accidents.

-Mahdia détient le record du nombre d’accidents avec 39 collisions, entraînant 1 mort et 49 blessés.

– Tunis a enregistré 33 accidents, causant 9 morts et 33 blessés.

Face à ces chiffres, les autorités appellent à plus de prudence sur les routes et rappellent l’importance du respect des règles de conduite pour réduire le nombre d’accidents et leurs conséquences dramatiques.

Gnetnews