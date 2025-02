SÃ©curitÃ© routiÃ¨re : 565 accidents enregistrÃ©s depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e

Sécurité routière : 565 accidents enregistrés depuis le début de l’année

Selon les données de l’Observatoire national de la sécurité routière, 187 accidents de la route ont été recensés entre le 1er et le 20 février 2025, causant la mort de 53 personnes et blessant 263 autres, rapporte l’agence TAP.

Depuis le début de l’année, le bilan s’élève à 565 accidents, ayant entraîné 143 décès et 740 blessés. L’inattention et la distraction des conducteurs sont les principales causes de ces drames, étant responsables de 225 accidents, soit 39,82 % du total. La vitesse excessive arrive en deuxième position, avec 83 accidents (14,69 %) enregistrés entre le 1er janvier et le 20 février.

Parmi les régions les plus touchées, le gouvernorat de Sidi Bouzid affiche le bilan le plus lourd, avec 21 décès pour 36 accidents, suivi de Jendouba où 12 personnes ont perdu la vie dans 25 accidents.

L’Observatoire souligne également que les véhicules légers sont les plus impliqués dans ces accidents, avec 315 cas enregistrés, suivis des motos (273), des piétons (191) et des camions légers (141).

