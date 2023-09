Séisme au Maroc : Kaïs Saïed ordonne des aides urgentes pour soutenir les efforts de secours et de recherche

« Le peuple tunisien partage avec le Maroc la douleur et le chagrin à l’issue du séisme destructeur qui s’est produit dans la nuit de vendredi, et a provoqué des morts et des blessés ».

La Tunisie se tient aux côtés du Maroc dans cette épreuve, met tous ses moyens à sa disposition, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a indiqué la présidence dans un communiqué paru au lendemain du tremblement de terre ayant frappé la région marocaine du Haut-Atlas.

Le président de la république a ordonné, en coordination avec les autorités marocaines, l’acheminement des aides urgentes, ainsi que des équipes de la protection civile pour soutenir les efforts de recherche.

Il a, par ailleurs, appelé à faciliter le départ d’une délégation du croissant rouge tunisien pour participer aux opérations de secours et de prise en charge des blessés.

Un hôpital de campagne et une équipe de la protection civile de 50 agents ont été acheminés, au soir du samedi 09 septembre au Maroc, pour participer aux efforts de secours et de recherche, à l’issue du séisme ayant frappé le Royaume chérifien dans la nuit du vendredi 8 septembre.

Selon un dernier bilan, le tremblement de terre a provoqué 2 122 morts et 2 421 blessés ; le ministère des Affaires étrangères a exclu des morts et blessés au rang des Tunisiens.

