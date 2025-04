Semaine mondiale de l’éducation : La Coalition éducative tunisienne appelle à un environnement scolaire sécurisé

En ce début de la Semaine mondiale de l’éducation, la Coalition éducative tunisienne met l’accent sur un enjeu crucial : l’éducation en temps de crise. Sous le slogan « Parce que l’éducation est la vie, protégeons-la en période d’urgence », la Coalition rejoint ainsi les appels mondiaux et régionaux visant à sensibiliser sur la situation de l’éducation dans les contextes de guerre et de déstabilisation. Cette semaine, traditionnellement marquée par des mobilisations internationales, se concentre cette année sur l’importance de maintenir l’éducation en période de conflits, afin de garantir à tous les enfants l’accès à un avenir meilleur.

L’éducation : un droit fondamental menacé par les crises mondiales

La situation internationale demeure alarmante, avec des conflits armés dévastant des pays comme la Palestine, le Yémen, le Soudan, ou encore la Syrie. Les infrastructures éducatives sont souvent détruites, et des milliers d’élèves, enseignants et familles sont forcés de fuir leurs foyers. Le peuple palestinien, notamment à Gaza, est un exemple tragique de cette réalité, où les enfants risquent non seulement de perdre la vie, mais aussi d’être privés de leur droit à l’éducation, leur unique issue pour échapper à la pauvreté et à la marginalisation.

Dans ce cadre, la Coalition éducative tunisienne tient à rappeler que la crise de l’éducation ne se limite pas aux zones de guerre. De nombreux pays du Sud, y compris la Tunisie, sont confrontés à des problèmes similaires, alimentés par des politiques néolibérales et un manque de financement pour les secteurs publics, notamment l’éducation.

La Tunisie face à une crise de l’éducation : le cas tragique de Mezzouna

Le récent drame à Mezzouna, où trois élèves ont perdu la vie suite à l’effondrement d’un bâtiment scolaire vétuste, illustre de manière dramatique la situation préoccupante des écoles en Tunisie. Cet accident tragique met en lumière la dégradation des infrastructures éducatives dans de nombreuses régions du pays. Malgré les efforts pour moderniser certains établissements, des milliers d’élèves continuent d’étudier dans des conditions insalubres et dangereuses.

La Coalition éducative tunisienne considère cet événement non pas comme un fait isolé, mais comme le signe d’une crise plus large qui touche la majorité des établissements scolaires. Si des mesures immédiates ne sont pas prises, d’autres tragédies pourraient survenir.

Des mesures urgentes pour un environnement scolaire sécurisé

Face à cette situation, la Coalition lance un appel pressant aux autorités pour qu’elles prennent des mesures immédiates et durables afin de garantir la sécurité et l’avenir des élèves. Voici les principales recommandations :

-Révision de la carte scolaire : Un diagnostic précis des établissements scolaires délabrés est nécessaire, afin d’établir un calendrier d’interventions urgentes pour les rénover en priorité. Ce plan doit se baser sur les besoins réels et non sur des critères politiques ou géographiques.

-Augmenter le financement pour l’éducation : La Coalition appelle à un réajustement budgétaire significatif, incluant la création d’un fonds exceptionnel pour financer la rénovation des écoles publiques et améliorer les conditions d’enseignement.

-Activation du Fonds de financement de l’éducation et de la réforme : La loi de finances 2024 a prévu la création d’un fonds destiné à financer l’éducation. Ce fonds, soutenu par la Coalition dans le cadre de ses précédentes campagnes, doit maintenant être mis en place pour soutenir concrètement l’éducation nationale.

-Campagnes de sensibilisation : Il est essentiel de lancer des campagnes de sensibilisation pour informer le grand public et les responsables politiques sur les risques auxquels sont exposés les élèves, tant sur le plan de leur sécurité physique que sur celui de leur avenir éducatif.

-Réformes profondes des politiques éducatives : Enfin, la Coalition plaide pour une refonte totale des politiques éducatives actuelles, afin de garantir que l’éducation publique ne soit plus laissée pour compte. Il s’agit de redonner la priorité à un système éducatif qui protège le droit des élèves à la vie et à une éducation de qualité, accessible à tous.

L’éducation, un droit fondamental à protéger

La Coalition éducative tunisienne rappelle que l’éducation est une clé essentielle pour sortir du cycle de la pauvreté et des conflits. Protéger l’éducation, en période de crise ou de stabilité, est une responsabilité collective. En mettant en œuvre les mesures proposées, la Tunisie pourrait offrir à ses élèves un environnement scolaire sécurisé, garantissant leur droit à un avenir meilleur, dans une société plus juste et équitable.

