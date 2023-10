Les Tunisiens partagés entre empathie, indignation et sentiment d’impuissance envers les massacres de Gaza

Le monde est témoin d’images insoutenables de la guerre en cours à Gaza, et le choc de ces scènes d’horreur ne peut être ignoré. Les Tunisiens, tout comme tant d’autres à travers le globe, ressentent profondément l’impact de ces tragédies qui se déroulent à des milliers de kilomètres de chez eux.

Cependant, l’effet de ces images va au-delà d’un simple sentiment de solidarité et d’empathie. Il s’étend à un sentiment d’impuissance et d’humiliation, en particulier au sein du monde arabe, face à une barbarie israélienne qui dépasse tout entendement.

Qu’est ce que ressentent les Tunisiens face à cette tragédie ? Pour le savoir nous nous sommes attablés à une terrasse de café à Tunis. Un drapeau palestinien est accroché au comptoir. Pour la gérante, à défaut de pouvoir agir réellement, elle a voulu par cet acte revendiquer un acte au nom de solidarité mais surtout au nom de l’humanisme.

L’ère de l’information instantanée a rapproché le monde. Les réseaux sociaux et les chaînes d’information internationales diffusent en temps réel les conséquences dévastatrices de la violence à Gaza. Ces images d’enfants blessés ou morts, de familles déplacées, et de destruction généralisée touchent profondément le cœur de la nation tunisienne.

En observant les clients, nous avons pu remarquer que toutes les personnes qui étaient sur leur smartphone étaient en train de regarder ces images violentes et insoutenables.

Pour de nombreux Tunisiens, le conflit israélo-palestinien est plus qu’une question étrangère. Il est perçu comme une question humaine et morale qui interpelle la conscience de chacun. L’histoire et la solidarité qui unissent la Tunisie à la cause palestinienne contribuent à renforcer ces liens émotionnels.

Le sentiment d’impuissance est une réaction naturelle face à l’ampleur de la violence et à l’apparente incapacité de la communauté internationale à mettre un terme aux souffrances et à ouvrir les yeux sur les exactions. Les Tunisiens, tout en exprimant leur indignation, se sentent parfois démunis pour apporter une solution à un conflit aussi complexe et profondément enraciné.

« Cela fait 70 ans que l’on regarde de loin sans pouvoir faire quoique ce soit. Je prie tous les jours pour les Gazaouis…c’est la seule chose que je puisse faire », nous dit un client regardant impuissant les images diffusées par les chaines d’informations arabes.

L’humiliation ressentie découle, en partie, de l’injustice perçue qui entoure ce conflit. Les inégalités de pouvoir et les violations des droits de l’homme sont criantes. Lorsque l’on voit des civils innocents, dont des enfants, subir les conséquences de la violence, il est difficile de ne pas ressentir une indignation profonde et une impuissance face à ces injustices flagrantes.

Cependant, au-delà de ce sentiment d’impuissance, de nombreuses voix tunisiennes s’élèvent pour appeler à la solidarité, à la sensibilisation et à l’action. Des collectes de fonds, des manifestations de soutien, et des débats sur la question palestinienne se multiplient.

Dès le début de la guerre, le croissant rouge tunisien a lancé une campagne nationale de don, pour la collecte des aides financières et en nature (aliments, couverture, vêtements, équipements, matériel médical, médicaments, générateurs électriques, instruments de transfusion sanguine) pour le croissant rouge palestinien et le peuple palestinien.

Des appels au boycott sur les produis affiliés à l’entité sioniste ont également été lancés en Tunisie et largement diffusés sur les réseaux sociaux. Un autre homme attablé au café nous explique qu’il a décidé de suivre ce boycott. « Je ne vais plus dans les grandes surfaces étrangères et je n’achète que des produits de marque tunisienne. C’est une manière de marquer notre soutien. Toucher l’économie est un moyen d’affaiblir l’ennemi », lance-t-il fièrement.

Les scènes d’horreur qui se déroulent à Gaza touchent profondément le cœur des Tunisiens. Elles suscitent un mélange d’émotions, de l’impuissance à la solidarité, en passant par l’indignation et l’humiliation. Toutefois, ces émotions ne doivent pas rester sans suite. Elles devraient servir de moteur pour une action pacifique, pour la recherche de solutions justes et durables, et pour l’espoir en un avenir de paix dans la région.

Wissal Ayadi