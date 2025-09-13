Serie A-J03 : La Juve vient à bout de l’Inter

Le match de Serie A entre la Juventus et l’Inter Milan s’est terminé sur le score de 4-3 en faveur de la Juventus. La rencontre, disputée au Juventus Stadium, a été particulièrement mouvementée, avec de nombreux retournements de situation. C’est un dénouement spectaculaire pour ce qui est souvent appelé le « Derby d’Italie ».

La Juventus a ainsi pu préserver son excellent début de saison, tandis que l’Inter Milan, qui avait concédé une défaite inattendue lors de la précédente journée, continue de rencontrer des difficultés en ce début de championnat.