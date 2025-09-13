Serie A-J03 : La Juve vient à bout de l’Inter

13-09-2025

Le match de Serie A entre la Juventus et l’Inter Milan s’est terminé sur le score de 4-3 en faveur de la Juventus. La rencontre, disputée au Juventus Stadium, a été particulièrement mouvementée, avec de nombreux retournements de situation. C’est un dénouement spectaculaire pour ce qui est souvent appelé le « Derby d’Italie ».

La Juventus a ainsi pu préserver son excellent début de saison, tandis que l’Inter Milan, qui avait concédé une défaite inattendue lors de la précédente journée, continue de rencontrer des difficultés en ce début de championnat.

Fil d'actualités

Serie A-J03 : La Juve vient à bout de l’Inter

13-09-2025

Ligue 1-J05 : L’Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à do

13-09-2025

Bundesliga-J03 : Le Bayern piétine Hambourg

13-09-2025

Handball-J05 : Les résultats des matchs de samedi

13-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Serie A-J03 : La Juve vient à bout de l’Inter

13-09-2025

Ligue 1-J05 : L’Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à dos

13-09-2025

Bundesliga-J03 : Le Bayern piétine Hambourg

13-09-2025

Handball-J05 : Les résultats des matchs de samedi

13-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025