Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

Le match entre le Milan AC et Bologne, qui s’est déroulé au stade San Siro, s’est soldé par une victoire 1-0 du Milan. Le club milanais a dominé les débats, et a réussi à s’imposer grâce à une réalisation de Luka Modric en deuxième période, face à une équipe de Bologne qui a su se montrer solide en défense.

Ce résultat permet au Milan AC de prendre les trois points et de bien démarrer la saison 2025-2026 de la Serie A. Les Rossoneris sont deuxièmes avec six points.

