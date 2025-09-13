Serie A-J03 : Le Napoli surclasse la Fiorentina

Ce samedi, le match tant attendu entre la Fiorentina et le Napoli s’est conclu sur une victoire pour le club de Naples, qui a su s’imposer 3 buts à 1. Dans une rencontre riche en rebondissements, ce sont les Napolitains qui ont ouvert le score sur un penalty de Kevin De Bruyne, avant que la nouvelle recrue Rasmus Hojlund ne double la mise sur son premier match.

Malgré la réduction de l’écart par Luca Ranieri pour la Viola en deuxième période, la domination napolitaine s’est confirmée grâce à un but de Sam Beukema, scellant ainsi une victoire cruciale pour le Napoli dans cette troisième journée de Serie A, leur permettant de poursuivre leur excellent début de saison.