Serie A-J04 : La Juventus freinée par Verone

Le match de Serie A entre le Hellas Vérone et la Juventus s’est conclu sur un match nul 1-1 au Stadio Marcantonio-Bentegodi. Après avoir concédé un penalty pour une faute de main, le Hellas Vérone a su réagir avec l’ouverture du score de Francisco Conceição à la 19e minute de jeu. La Juventus, dominatrice en possession de balle, a malgré tout encaissé un but sur penalty juste avant la mi-temps, concédé par Gabriel Orban à la 44e minute, qui a ainsi égalisé le score.

En seconde période, les deux équipes ont eu des occasions, mais la rencontre s’est finalement soldée sur ce score nul, ce qui permet à la Juventus de rester deuxième du classement de la Serie A, tandis que le Hellas Vérone se retrouve 17e.