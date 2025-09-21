Serie A-J04 : La Roma se paie la Lazio
L’AS Rome a remporté le derby de la capitale face à la Lazio sur le score de 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lorenzo Pellegrini à la 38ème minute.
Le match, disputé au Stadio Olimpico, a vu les Giallorossi dominer et auraient pu aggraver le score sans les arrêts du gardien de la Lazio, Ivan Provedel. La Lazio, de son côté, s’est montrée dangereuse par instants mais a manqué d’efficacité. Elle a terminé la rencontre à dix suite à l’expulsion de Reda Belahyane à la 85ème minute.