Serie A-J04 : Milan enchaîne face à l’Udinese

L’AC Milan a continué son excellent début de saison en Serie A en s’imposant facilement 3-0 face à l’Udinese au Bluenergy Stadium. Les Rossoneri ont dominé la rencontre de bout en bout, ne laissant aucune chance à leur adversaire.

Le premier but a été inscrit par Pulisic (38e), qui a ensuite délivré une passe décisive sur le deuxième but marqué par Fofana (50e). Enfin, le jeune joueur Christian Pulisic (52e) a scellé le score et a permis à Milan de conforter sa position de deuxième du classement, avec un début de saison impressionnant de trois victoires en quatre matchs.