Serie A-J04 : Milan enchaîne face à l’Udinese

20-09-2025

L’AC Milan a continué son excellent début de saison en Serie A en s’imposant facilement 3-0 face à l’Udinese au Bluenergy Stadium. Les Rossoneri ont dominé la rencontre de bout en bout, ne laissant aucune chance à leur adversaire.

Le premier but a été inscrit par Pulisic (38e), qui a ensuite délivré une passe décisive sur le deuxième but marqué par Fofana (50e). Enfin, le jeune joueur Christian Pulisic (52e) a scellé le score et a permis à Milan de conforter sa position de deuxième du classement, avec un début de saison impressionnant de trois victoires en quatre matchs.

Fil d'actualités

Serie A-J04 : Milan enchaîne face à l’Udinese

20-09-2025

Premier League-J05 : Man Utd domine Chelsea

20-09-2025

Serie A-J04 : La Juventus freinée par Verone

20-09-2025

Coupe de la CAF : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l&rs

20-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Serie A-J04 : Milan enchaîne face à l’Udinese

20-09-2025

Premier League-J05 : Man Utd domine Chelsea

20-09-2025

Serie A-J04 : La Juventus freinée par Verone

20-09-2025

Coupe de la CAF : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’ASC Snim

20-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025