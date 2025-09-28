Serie A-J05 : Le Milan domine le Napoli et prend la tête du classement

28-09-2025

L’AC Milan a remporté le choc de la Serie A face à Naples sur le score de 2-1, s’emparant ainsi de la tête du classement. Le match a démarré sur les chapeaux de roue pour les Rossoneri avec un but précoce d’Alexis Saelemaekers à la 3e minute, avant que Christian Pulišić ne double la mise à la demi-heure de jeu (30e) pour donner un avantage confortable à Milan à la pause.

Malgré la réduction du score par le Napoli en seconde période (De Bruyne sur pénalty), l’AC Milan a tenu bon, même après une exclusion, pour arracher une victoire précieuse et prendre la première place du championnat.

