Serie A-J06 : L’Inter sans problème face à Cremonese

L’Inter Milan s’est largement imposé à domicile face au promu Cremonese sur le score de 4-1, lors d’un match de la 6ème journée de Serie A. Les Nerazzurri ont rapidement pris les devants grâce à Lautaro Martínez à la 6ème minute et ont creusé l’écart avec Ange-Yoan Bonny dès la 12ème minute.

Le match a été définitivement scellé en deuxième période par Federico Dimarco (55ème minute) et Nicolò Barella (57ème minute), portant le score à 4-0. Cremonese a sauvé l’honneur en fin de match avec une réalisation de Petar Sučić à la 84ème minute. Cette victoire permet à l’Inter de se hisser dans le top 4 provisoire de la Série A.