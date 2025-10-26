Serie A-J07 : La Juventus n’y arrive plus !

La Lazio s’est imposée 1-0 face à la Juventus de Turin au Stadio Olimpico, enfonçant la Vieille Dame dans une crise de résultats. Le but de la victoire pour les Biancocelesti a été inscrit très tôt dans la rencontre par Toma Bašić dès la 9e minute, bien servi par Danilo Cataldi.

Malgré une possession de balle supérieure, la Juventus a manqué d’efficacité offensive et n’est pas parvenue à trouver le chemin des filets pour le quatrième match consécutif. Cette nouvelle défaite, la huitième sans victoire pour la Juventus toutes compétitions confondues, met l’entraîneur Igor Tudor sous pression.